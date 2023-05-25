Петухов: «Хочется верить, что уже в этом году «зимники» будут участвовать в международных соревнования»

Российский лыжник Алексей Петухов отреагировал на решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских спортсменов от международных турниров.

«Новость нехорошая. Думаю, что в любом случае нужно выстраивать диалог по тому, чтобы наши спортсмены выступали на международной арене. Те политические события, которые сейчас происходят, накладывают отпечаток, что не может радовать в отношении спортсменов. Давайте ждать, давайте смотреть. Но новость действительно неприятная. Хочется верить, что в скором будущем, уже в этом году, вопрос разрешится и наши «зимники» будут участвовать в международных соревнованиях, а «летники» все-таки поедут на Олимпиаду», — цитирует Петухова «Газета.Ru».

В марте 2022 года FIS отстранила российских и белорусских спортсменов от турниров под своей эгидой. В октябре отстранение было продлено до конца сезона-2022/23. 24 мая этого года организация решила оставить отстранение в силе.

Ранее президент ФЛГР Елена Вяльбе сообщила, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда в сентябре может рассмотреть вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям.