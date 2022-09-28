Представители Норвегии отказались участвовать в совещании FIS из-за приглашения на него российской делегации

Норвежская делегация отказалась от участия в заседании Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в Цюрихе из-за того, что организация пригласила на него представителей России.

«Я уже шел к поезду, но сейчас возвращаюсь домой. Мне только что сообщили, что норвежская делегация не будет присутствовать. Сейчас трудно сидеть на встрече с русскими», — цитирует VG представителя Федерации лыжных видов спорта Норвегии Торбьерна Петтерсена.

Ранее, 22 сентября, стало известно, что представители Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) поедут на совещание Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в Цюрих. Заседание пройдет с 28 по 30 сентября.