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Лыжные гонки

28 сентября, 18:06

Представители Норвегии отказались участвовать в совещании FIS из-за приглашения на него российской делегации

Алина Савинова

Норвежская делегация отказалась от участия в заседании Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в Цюрихе из-за того, что организация пригласила на него представителей России.

«Я уже шел к поезду, но сейчас возвращаюсь домой. Мне только что сообщили, что норвежская делегация не будет присутствовать. Сейчас трудно сидеть на встрече с русскими», — цитирует VG представителя Федерации лыжных видов спорта Норвегии Торбьерна Петтерсена.

Ранее, 22 сентября, стало известно, что представители Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) поедут на совещание Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в Цюрих. Заседание пройдет с 28 по 30 сентября.

Источник: https://www.vg.no/sport/langrenn/i/gE0XG1/norge-dropper-fis-moeter-paa-grunn-av-russisk-deltagelse
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