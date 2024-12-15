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Лыжные гонки

Сегодня, 12:25

Президент Федерации лыжных гонок Коми рассказал о состоянии здоровья Сметаниной

Владислав Маслов
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк поделился новыми данными о состоянии здоровья 4-кратной олимпийской чемпионки в лыжных гонках Раисы Сметаниной.

14 декабря стало известно, что прославленная спортсменка перенесла инсульт и госпитализирована в тяжелом состоянии.

«Раиса Сметанина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких и без сознания. Давайте помолимся за ее выздоровление, за ее жизнь! Раиса Петровна — легенда Республики Коми и всего лыжного спорта.

Выражаю огромную благодарность всему медицинскому персоналу Коми республиканской больницы и лично главному врачу Рамазану Абакарову за их самоотверженную работу. Я верю, что наши молитвы и поддержка помогут ей преодолеть это тяжелое испытание», — написал Семенюк в своем Telegram-канале.

Сметанина — четырехкратная чемпионка Олимпийских игр, также у нее есть пять серебряных и одна бронзовая медаль Олимпиады. На чемпионатах мира она завоевала четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.

Источник: TG-канал Руслана Семенюка
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Раиса Сметанина
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