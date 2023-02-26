Вяльбе оценила командный спринт у женщин на «Чемпионских высотах»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала командный спринт у женщин на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке.

Победу одержали Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина. Второе место заняли Светлана Заборская и Наталья Непряева.

— Вас сегодня в спринтах что-то удивило? Непряева не выиграла.

— Наталья Непряева сегодня бежала в спринтах одна? Терпеть не могу, когда люди говорят, что в эстафете Степанова выиграла Олимпийские игры. Не Степанова выиграла, а российская команда. Да, сегодня у женщин выиграла команда из Тюмени, но это было интересно, здорово. Тут нет роботов, все — люди.

— Это круто, когда побеждают не фавориты?

— Я бы не сказала, что эти девочки не были фаворитами. Катя Смирнова в хорошей форме, Лиза Пантрина — тоже. Случайных людей не было.

— Для вас все проходит без сюрпризов, если говорить по результатам?

— Наверное, кроме Вероники Степановой, которая выпала, без сюрпризов.

— В чем причина, того, что Вероника выпала?

— Мы с Егором Сориным общались на эту тему. Она слишком долго была на высоте, перебор. Сегодня ее видела, она сказала мне, что у нее и сопли появились. Может, уже было такое болезненное состояние.

— Юля Ступак вернулась. Насколько рады?

— Рада! Я вообще рада, когда спортсмены соревнуются. Для чего тогда еще тренироваться? Конечно, и практики нет в этом году, и осенью Ступак так насыщенно не тренировалась. Думаю, она со всеми своими трудностями справилась, переборола, и все будет хорошо.