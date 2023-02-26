Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила турнир «Чемпионские высоты» в Малиновке.

— Вы бы простили сейчас Томаса Баха, если бы он попросил прощения?

— Бог простит, мы все грешники.

— Как оцените соревнования?

— Мне кажется, у нас гораздо интереснее. Честно признаюсь, не знаю, кто стал чемпионом мира у женщин, у мужчин. Каждый день у нас интересные гонки, в частности здесь, в Малиновке. Мне кажется, очень круто.

— Как сказал Большунов, настоящий чемпионат мира здесь.

— Да, сто процентов.

— Общался с норвежскими журналистами. Говорят, что жалеют об отсутствии россиян.

— Всегда людей привлекает борьба. В спорте интересна конкуренция. Когда выигрывает один и тот же человек, становится не интересно. Все же помнят, как Тереза Йохауг бегала. Она сразу убегала, и никакого интереса у зрителей не было. Все думают только о том, кто будет бороться за второе и третье места. Какой бы Большунов ни был сильный, он и проигрывает. Это интересная борьба. Особенно российско-норвежское противостояние. Мне кажется, оно уже испокон веков.

— Собственный чемпионат мира — это не самообман?

— Конечно, нам нужно выступать на чемпионатах мира. Мы говорим о том, что спортсмены должны соревноваться. Мы для них делаем во всем подобие Кубка мира, кроме «Тур де Ски». Во время чемпионата мира мы делаем какие-то свои старты.

Соревнования в Малиновке пройдут с 23 февраля по 5 марта.