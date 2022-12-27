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Лыжные гонки

Сегодня, 17:03

Крянин о столкновении Большунова и Устюгова: «Терентьев мог получить двух сильных соперников в финале»

Крянин высказался о столкновении между лыжниками Устюговым и Большуновым
Руслан Минаев
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Призер чемпионата мира Сергей Крянин высказался о столкновении между лыжниками Сергеем Устюговым и Александром Большуновым в коньковом спринте на этапе Кубка России в Красногорске.

«Могу сказать, что принятие решения по этому инциденту исключительно в компетенции жюри. Они разобрались в нем и вынесли решение. Что касается самого факта падения мировых лидеров, то, конечно, он повлиял на ход гонки. Ведь если бы Большунов и Устюгов были в финале, Терентьев получил бы двух сильных соперников, которых ему не хватило.

Стоит ли вести с ними какие-то разговоры о фейр-плей? Они взрослые люди и нормально общаются в жизни, но на дистанции надо не ошибаться ни тому, кто идет впереди, ни тому, кто сзади», — цитирует Крянина Metaratings.ru.

Александр Терентьев выиграл спринт свободным стилем, показав результат 2 минуты 57,82 секунды. Вторым стал Федор Назаров (+0,10), третьим — Денис Филимонов (+2,31).

 
Падение Сергея Устюгова и&nbsp;Александра Большунова. Конфликт Устюгова и Большунова омрачен кровью. Александр разбил лицо и, кажется, потерял сознание

 

Источник: https://metaratings.ru/news/kryanin-padenie-bolshunova-i-ustyugova-ostavilo-terenteva-bez-silnykh-sopernikov-v-finale-1451280/
Александр Большунов
Сергей Устюгов
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