Крянин о столкновении Большунова и Устюгова: «Терентьев мог получить двух сильных соперников в финале»

Призер чемпионата мира Сергей Крянин высказался о столкновении между лыжниками Сергеем Устюговым и Александром Большуновым в коньковом спринте на этапе Кубка России в Красногорске.

«Могу сказать, что принятие решения по этому инциденту исключительно в компетенции жюри. Они разобрались в нем и вынесли решение. Что касается самого факта падения мировых лидеров, то, конечно, он повлиял на ход гонки. Ведь если бы Большунов и Устюгов были в финале, Терентьев получил бы двух сильных соперников, которых ему не хватило.

Стоит ли вести с ними какие-то разговоры о фейр-плей? Они взрослые люди и нормально общаются в жизни, но на дистанции надо не ошибаться ни тому, кто идет впереди, ни тому, кто сзади», — цитирует Крянина Metaratings.ru.

Александр Терентьев выиграл спринт свободным стилем, показав результат 2 минуты 57,82 секунды. Вторым стал Федор Назаров (+0,10), третьим — Денис Филимонов (+2,31).