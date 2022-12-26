Призер Олимпиады Петухов считает, что в лыжах может произойти раскол после конфликта Большунова и Устюгова

Бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Петухов поделился мнением о конфликте лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова.

«Подобные столкновения пойдут только во вред сборной, ведь одни болельщики будут поддерживать Александра, а другие — Сергея. То есть произойдет невольный раскол. А такой борьбы быть не должно. Ситуация очевидно вышла за рамки шоу, и негатив захлестывает. Юрий Бородавко абсолютно правильно сказал, что ребятам необходимо самим урегулировать этот вопрос», — цитирует Петухова RT.

Поле завершения спринта на этапе Кубка России в Красногорске Устюгов упрекнул Большунова в том, что тот подрезал его на трассе, и демонстративно отказался пожать сопернику руку.

Устюгов остался недоволен судейством финального забегая, считая, что его намеренно подрезали на трассе. В знак протеста против судейства он отказался участвовать в церемонии награждения.

Сам Большунов довольно в резкой форме прокомментировал поведение своего соперника.

Победителем спринта стал Александр Терентьев. Второе место занял Александр Большунов, третье — Глеб Ретивых. Устюгов пришел к финишу пятым, уступив победителю 5,58 секунды.

Устюгов и Большунов уже устраивали пикировку в СМИ после одного из этапов Кубка России.