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Сегодня, 18:00

Лыжник Якимушкин: «Норвежцам без разницы, есть мы или нет на международных стартах»

Якимушкин выразил уверенность, что иностранные соперники не переживают по поводу отстранения россиян
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Иван Якимушкин
Иван Якимушкин.
Фото Global Look Press
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Лыжник сборной России, серебряный призер Олимпиады-2022 Иван Якимушкин в интервью «СЭ» выразил уверенность, что иностранные соперники не переживают по поводу отстранения российских спортсменов.

— Вопросы про нейтральный статус вам задавали, давайте спрошу по-другому — вы ведь тоже выступали на Кубке мира без норвежцев, в том сезоне заняли второе место в зачете. Вы чувствовали, что соревнования обесценены? Можно сравнить эти ощущения с теми, что сейчас у норвежцев?

— А вы замечаете по норвежцам, что они переживают по поводу нашего отсутствия, что нас нет?

— Может, просто не очень приветствуется, когда они говорят об этом?

— Ничего они не переживают. На нас свет клином не сошелся. Есть мы или нет — им без разницы. Французы заезжают в спринтах третьими, многие другие ребята составляют им конкуренцию. У них не происходит такого, что норвежцы приехали — и первая шестерка вся их, они без борьбы не уезжают. Нет, они чувствуют борьбу и живут от соревнований до соревнований, там этап идет каждую неделю. Они живут по этому графику, я сомневаюсь, что кто-то из них сидит и грустит: «Вот, если бы русские были, я бы по-другому бежал...» Нет, — сказал Якимушкин.

Иван Якимушкин. «Норвежцам без разницы, есть мы на соревнованиях или нет». Мнение призера Олимпиады Якимушкина

Олимпиада
Иван Якимушкин
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