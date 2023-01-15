Призер Сочи-2014 высказался о легализации допинга

Российский лыжник Дмитрий Япаров в интервью «СЭ» ответил на вопрос о легализации допинга в спорте.

— Норвежцы любят себе в рот что-нибудь пшикнуть.

— Ну да, там тоже всякое бывает, но ничего не скажешь. Не пойман — не вор. Можно любого спортсмена упрекать, кто быстро бегает: «Да вы что-то пьете!» А может, он просто вытренировал себя.

— Может, просто допинг уже весь разрешить?

— Нет, это тоже не вариант, не надо. Спорт должен быть чистым. Бегать нужно на то, на что готов. На что потренировался, на что сервис лыжи подготовил — тогда борьба интересная. А когда ты на чем-то бежишь — это неправильно.