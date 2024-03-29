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29 марта, 14:30

Призеры Олимпийских игр станут участниками Югорского лыжного марафона

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В пресс-службе ВТБ в Уральском федеральном округе сообщили о том, что участниками Югорского лыжного марафона станут призеры Олимпийских игр.

По информации ТАСС, на старт выйдет победитель ОИ-2014 в марафоне на 50 км Александр Легков, а также обладатели бронзовых медалей Игры 2006 и 2010 года в командном спринте Иван Алыпов и Алексей Петухов.

Кроме того, в пятикилометровой гонке примут участие олимпийские чемпионы по биатлону Юрий Кашкаров, Ольга Зайцева, Светлана Слепцова и серебряный призер Игр в Сочи Ольга Вилухина.

Югорский лыжный марафон пройдет в Ханты-Мансийске 6-7 апреля.

Источник: ТАСС
Александр Легков
Алексей Петухов
Иван Алыпов
Ольга Вилухина
Ольга Зайцева (биатлон)
Светлана Слепцова
Юрий Кашкаров
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