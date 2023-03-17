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Лыжные гонки

17 марта, 23:44

Проховьева назвала Непряеву большим мотиватором

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская лыжница Анастасия Прокофьева рассказала, что является для нее мотивацией на внутренних соревнованиях.

«Нахождение на одной соревновательной трассе вместе с нами Натальи Непряевой — большой плюс. Ты можешь сравнивать свои результаты с ее и понимать, например, что на Кубке мира Наташа была бы в тройке в какой-то определенной гонке, а ты, проиграв ей 10-20 секунд, условно в десятке. Наталья Непряева, которая бежит все гонки и все выигрывает, — большой мотиватор для меня», — приводит слова Прокофьевой Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/lyzhi/2023-03-17-prokofyeva-nepryayeva-kotoraya-bezhit-vse-gonki-i-vse-vyigryvayet-bolshoy-motivator-dlya-menya
Анастасия Прокофьева
Наталья Непряева
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