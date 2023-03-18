0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 00:30

Прокофьева: «Некоторые люди четыре года готовятся к Олимпиаде, а я взяла и исполнила все свои мечты за год»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская лыжница Анастасия Прокофьева вспомнила, как выступала на Олимпийских играх 2022 года.

«Знаете, наверное, то, что у меня получился такой насыщенный период. Я только сейчас осознаю, что когда-то мечтала просто попасть в сборную, а в итоге у меня за год получилось и попасть в команду, и отобралась на этапы Кубка мира, и пробежала там, выступила на «Тур де Ски», после «Тура» попала на Олимпиаду. Некоторые люди четыре года готовятся к Олимпиаде, а я взяла и исполнила все свои мечты за год. Мне еще, как я говорю, не хватало медали (смеется). Тогда это был бы шедевр», — цитирует Sport24 Прокофьева.

На Олимпиаде-2022 россиянка в скиатлоне заняла 8-е место, а в гонке на 30 километров — 17-е.

Источник: https://sport24.ru/news/lyzhi/2023-03-17-prokofyeva-nekotoryye-4-goda-gotovyatsya-k-olimpiade-a-ya-vzyala-i-ispolnila-vse-svoi-mechty-za-god
Сборная России по лыжным гонкам
Анастасия Прокофьева
0
Читайте также
Овечкин вышел на четвертое место по голам в домашних матчах в истории НХЛ
«Пришел в себя и проявил эмоциональность». Что происходит с Романом Костомаровым?
Глава Херсонской области сообщил о потопленной барже с десантом ВСУ
Житель Москвы выбросил из окна мешок с деньгами
Вице-премьер Абрамченко призвала не покупать новые джинсы каждый год
РФ возобновит строительство боевых ледоколов проекта «Илья Муромец»
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Проховьева назвала Непряеву большим мотиватором