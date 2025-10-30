Видео
30 октября, 14:59

Провалившую допинг-тест Карл признали лыжницей сезона в Германии

Павел Лопатко

Немецкая ассоциация лыжных видов спорта (DSV) сообщила, что лучшей лыжницей сезона-2024/25 была признана олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте Виктория Карл.

В июне 2025 года стало известно, что в допинг-пробе 30-летней спортсменки обнаружили запрещенное вещество кленбутерол. В DSV тогда сообщили, что вещество было в составе сиропа от кашля, который назначил врач по медицинским показаниям — у спортсменки был острый спастический бронхит.

При этом Карл заблаговременно сообщила о приеме препарата во время допинг-контроля. Национальное антидопинговое агентство инициировало расследование этого нарушения.

Виктория Карл.Попавшаяся на допинге Виктория Карл стала лыжницей года в Германии. Поддержка от властей?
5

  • Magomed Abdusalamov

    Вот это чисто по-гейропейски!!! Фашистам принимать запрещенки можно. Она же не россиянка! Это уже издевательство над спортом!!! Свинство чисто по-немецкофашистски!!!

    10.11.2025

  • spartsmen

    Дануна, да быть не может...

    30.10.2025

  • Nik

    это норма для европы

    30.10.2025

  • alexb2025personal

    Ну так она даже не сношалась с конем (как одна дамочка), в сено которой насс...л конюх, принявший запрещенку.

    30.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Прелестно-прелестно(голосом вороны из мультика про попугая кешу)

    30.10.2025

