Провалившую допинг-тест Карл признали лыжницей сезона в Германии

Немецкая ассоциация лыжных видов спорта (DSV) сообщила, что лучшей лыжницей сезона-2024/25 была признана олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте Виктория Карл.

В июне 2025 года стало известно, что в допинг-пробе 30-летней спортсменки обнаружили запрещенное вещество кленбутерол. В DSV тогда сообщили, что вещество было в составе сиропа от кашля, который назначил врач по медицинским показаниям — у спортсменки был острый спастический бронхит.

При этом Карл заблаговременно сообщила о приеме препарата во время допинг-контроля. Национальное антидопинговое агентство инициировало расследование этого нарушения.