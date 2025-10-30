Провалившую допинг-тест Карл признали лыжницей сезона в Германии

Допинг
30 октября, 14:59
Немецкая ассоциация лыжных видов спорта (DSV) сообщила, что лучшей лыжницей сезона-2024/25 была признана олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте Виктория Карл.
В июне 2025 года стало известно, что в допинг-пробе 30-летней спортсменки обнаружили запрещенное вещество кленбутерол. В DSV тогда сообщили, что вещество было в составе сиропа от кашля, который назначил врач по медицинским показаниям — у спортсменки был острый спастический бронхит.
При этом Карл заблаговременно сообщила о приеме препарата во время допинг-контроля. Национальное антидопинговое агентство инициировало расследование этого нарушения.
Magomed Abdusalamov
Вот это чисто по-гейропейски!!! Фашистам принимать запрещенки можно. Она же не россиянка! Это уже издевательство над спортом!!! Свинство чисто по-немецкофашистски!!!
10.11.2025
spartsmen
Дануна, да быть не может...
30.10.2025
Nik
это норма для европы
30.10.2025
alexb2025personal
Ну так она даже не сношалась с конем (как одна дамочка), в сено которой насс...л конюх, принявший запрещенку.
30.10.2025
Артемон Доберманов
Прелестно-прелестно(голосом вороны из мультика про попугая кешу)
30.10.2025