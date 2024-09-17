Клебо о российских лыжниках: «Скучаю по этим ярким дуэлям»

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо поделился мнением о соперничестве с российскими лыжниками и порассуждал на тему их возможного возвращения на международные турниры.

«Мы все знаем, что это хорошие лыжники, с которыми у меня было много ярких дуэлей. Я скучаю по этим напряженным поединкам, но в то же время понимаю, что дела обстоят так, как есть. Есть предыстория, которая не изменилась с течением времени. Будем надеяться, это скоро закончится. В этом контексте лыжный спорт обеднел», — цитирует Клебо РИА «Новости Спорт».

В марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в международных соревнованиях.

В апреле 2024-го Клебо объявил, что вернется в сборную на два сезона. 27-летний норвежец является пятикратным олимпийским чемпионом, девятикратным чемпионом мира и четырехкратным обладателем Кубка мира.