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Лыжные гонки

Сегодня, 12:25

Источник: Раису Сметанину вновь перевели в реанимацию

Владислав Маслов
Корреспондент
Раиса Сметанина.
Фото Министерство спорта Республики Коми
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Советскую лыжницу, 4-кратную олимпийскую чемпионку Раису Сметанину снова перевели в реанимацию.

Как сообщает matchtv.ru, состояние спортсменки по-прежнему остается тяжелым. Однако она находится в другом отделении по сравнению с началом лечения.

Ранее стало известно, что Сметанину перевезли из больницы в Республике Коми в петербургский НМИЦ имени В. А. Алмазова .

14 декабря СМИ сообщили, что 72-летняя лыжница была госпитализирована после инсульта. Из-за него у женщины парализовало часть тела.

Сметанина — первая в истории спортсменка, которая выиграла 10 медалей на зимних Олимпиадах.

Раиса Сметанина. Легендарная лыжница Раиса Сметанина попала в реанимацию. У нее был инсульт

Источник: matchtv.ru
Раиса Сметанина
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