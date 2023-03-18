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Лыжные гонки

Сегодня, 13:10

Ретивых объяснил свое неудачное выступление в полуфинале спринта на чемпионате России

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Лыжник Глеб Ретивых прокомментировал свое выступление в спринте классическим стилем на чемпионате России в Тюмени.

Спортсмен занял шестое место в первом полуфинале, уступив победителю забега Алексею Червоткину 18,07 секунды.

— Почему так резко отстал?

— Все нормально. Не питал иллюзий, что попаду в топ-3. У меня четыре дня назад была температура. Пробежал гонку, все было хорошо, был готов к чемпионату России, но как только начал набирать форму, подхватил вирус. Ничего страшного. Удивился, что попал в плей-офф, смог навязать борьбу в четвертьфинале, у нас был один из самых быстрых забегов. Дальше понимал, что организм не сможет выдержать нагрузок.

— Но у тебя получатся весь сезон скомканным. Это какая-то ошибка или болезнь?

— Никакой болезни у меня не было. Была только травма в начале сезона. Я поменял тренера, поменялась методика. Надо разговаривать с ним. Я сделал для себя выводы, но не готов из выносить в массы. По сезону у меня хороший результат. Но при моем мертвом состоянии, я нахожусь на четвертом месте в спринтерском зачете. Если говорить, что у меня нет уровня, тогда что у остальных?

— На что сделаешь упор в оставшихся гонках?

— Сложно говорить о чем-то. Хотел завтра пробежать скиатлон, потому что последние три-четыре его бегаю на чемпионате России. Но, может быть, не буду рисковать. Большая нагрузка на сердце, а у меня четыре дня назад была температура.

— Планируешь участвовать в командном спринте?

— Да, планирую. К этому времени станет полегче. Можно будет побороться, можно даже выиграть. Если все будет хорошо.

В финальном спринтерском забеге классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени победу одержал Сергей Устюгов. Второе место занял Александр Терентьев, третьим финишировал Александр Большунов.

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