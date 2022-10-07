Резцова назвала неправильным заявление норвежской ассоциации лыжного спорта о допуске россиян

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказала, что думает о том, что норвежская ассоциация лыжного спорта рассмотрит возможность бойкотировать международные соревнования в случае допуска российских и белорусских спортсменов.

«Они пытаются нас задеть. Но мне это не интересно. Как по мне, это очень неправильно, к сожалению», — сказала Резцова «СЭ».

Ранее по этому поводу также высказался старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

Ранее глава МОК Томас Бах призвал разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, если они не поддерживают спецоперацию на Украине и дистанцируются от нее.