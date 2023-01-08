Резцова — о «Тур де Ски»: «Никакой борьбы. Десять человек норвежцев и остальная масса»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в комментарии для «СЭ» рассказала о том, какой интерес представляет «Тур де Ски» без российских спортсменов.

«Тур де Ски» я не смотрела, ведь наших лыжников там нет. Мне это неинтересно. Я знаю, что Клебо выиграл все подряд, но даже это мне неинтересно. Там никакой борьбы особо нет. Десять человек норвежцев и остальная масса. Про биатлон тоже уже не очень интересно. Так как наших нет. Тем более моих дочерей нет: Кристины и Даши. Но все равно я как биатлонистка смотрю. И наши российские соревнования смотрела — этапы Кубка России. Хотя они скорее для тренировочного процесса, а в целом интриги и интереса нет. Обидно, что наших спортсменов нет ни в лыжах, ни в биатлоне. Но они стараются принимать участие на стартах в России", — сказала Резцова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В октябре Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение о продлении отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на сезон-2022/23.