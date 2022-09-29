Резцова — о заявлении Скогстада: «Страдают спортсмены, которые вне политики. Очень обидно и больно за это»

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» отреагировала на заявление главы комитета по лыжным гонкам Торбьорна Скогстада, который заявил, что не исключает бойкота Норвегией Кубка мира по лыжным гонкам, если в соревнованиях примут участие российские спортсмены.

«Накануне Клебо, наоборот, просил, что бы россиян допустили. Вот как понимать слова Скогстада? Значит, Клебо не поддержали или они против своих же спортсменов? Конечно, обидно и досадно. Нашему олимпийскому комитету еще надо работать и добиваться, чтобы нас вернули. Норвежцы не были нашими сторонниками. Я очень удивилась высказыванию Клебо. Понимаю, что ему скучно без нас, не с кем соревноваться. Я очень надеялась, что его высказывание поддержат и другие. Но тут политика. Страдают спортсмены, которые вне политики. Очень обидно и больно за это», — сказала Резцова «СЭ».

Ранее, 28 сентября, стало известно, что представители Норвегии отказались участвовать в совещании FIS из-за приглашения на него российской делегации.