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Лыжные гонки

Сегодня, 12:30

Резцова сообщила, что вышла из больницы после сердечного приступа

Виталий Косик
Корреспондент
Анфиса Резцова.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что вышла из больницы после перенесенного сердечного приступа.

28 марта стало известно, что 58-летняя Резцова была госпитализирована.

«Я окончательно восстановилась, все хорошо. Все показатели теперь в норме, в больнице все поправили. Позавчера меня выписали, а теперь я уже отдыхаю дома! Наконец-то свобода, ха-ха! Спасибо всем, кто переживал!» — приводит слова Резцовой Sport24.

За свою карьеру Резцова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Калгари-1988 в лыжных гонках, а также дважды становилась олимпийской чемпионкой в биатлоне: в Альбервиле-1992 и Лиллехаммере-1994.

Источник: https://sport24.ru/news/biathlon/2023-04-16-nakonets-to-svoboda-reztsova-soobshchila-chto-vyshla-iz-bolnitsy-posle-serdechnogo-pristupa
Анфиса Резцова
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