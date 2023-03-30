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Лыжные гонки

Сегодня, 09:54

Степанова о том, что ей помогает накануне стартов: «Очень помогает ночь с мужиком своим»

Степанова рассказала, что ей помогает накануне стартов
Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова рассказала, что ей помогает подготовится к старту накануне соревнований.

«Правда ли, что мы все «на допинге»? Если считать выигрыш в генетическую лотерею, тренировки по пять часов в день и мотивационные окрики тренера формами допинга — тогда да, а так нет. Еще очень помогает ночь с мужиком своим накануне старта, но это уже совсем секретные знания», — написала Степанова в своем Telegram-канале.

На Кубке России-2022/23 22-летняя спортсменка выиграла 6 золотых медалей, 5 серебряных и одну бронзовую. Степанова является олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете.

Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
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