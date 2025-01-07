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Лыжные гонки

Сегодня, 14:16

Российские лыжники не будут приглашены к участию в Кубке или чемпионате мира-2025

Камила Абдурахманова
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В Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) сообщили о перспективах допуска российских спортсменов в 2025 году.

— Не так давно в ISU ослабили санкции по отношению к россиянам и допустили их до участия в квалификационном турнире к ОИ-2026. Есть ли шанс, что FIS предпримет подобные шаги в 2025 году?

— На текущий момент мы можем с уверенность заявить, что ни один российский или белорусский спортсмен, а также тренер или любой член персонала, не будет приглашен к участию в Кубке, чемпионате мира или другом турнире под эгидой в FIS до дальнейшего уведомления, — сообщили «ВсеПроСпорт».

Напомним, что ранее Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам пройти квалификацию на Олимпийские игры в Милане, однако ограничил число участников — на соревнования будут допущены по одному представителю в каждом виде программы.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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