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Лыжные гонки

Сегодня, 15:31

Большунов передал привет Клебо словами «до свидания»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал серебро норвежца Йоханнеса Клебо в скиатлоне на чемпионате мира.

— Следишь за чемпионатом мира?

— Не смотрю. Позавчера был день рождения у Ани [Жеребятьевой]. Звонил журналист Юрию Викторовичу Бородавко. Я услышал, что спрашивают про скиатлон — а я не знаю, что там, у нас у самих проходит чемпионат мира. Думаю, Клебо выиграл. На следующее утро встаю — оказывается, не Клебо! Думаю — нормально! Значит, он уже не выполнит программу шесть золотых медалей. Это уже «до свидания»! А это еще нас нет!

Золото в скиатлоне на чемпионате мира в словенской Планице завоевал норвежец Симен Крюгер.

Александр Большунов
Йоханнес Клебо
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