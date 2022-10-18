Российский лыжник Гонтарь получил украинское гражданство

Российский лыжник Валерий Гонтарь получил украинское гражданство, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 28-летний спортсмен покинул Россию и пытается обосноваться и трудоустроиться в Австрии.

Гонтарь является двукратным победителем зимней Универсиады 2017 года. В составе сборной России лыжник участвовал только в Универсиадах. На этапы Кубка мира он отобраться не смог.

Последний раз Гонтарь выступал на российских стартах в сезоне-2019/20. Спортсмену не придется отбывать обязательный при смене спортивного гражданства карантин.