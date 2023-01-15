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Сегодня, 11:00

Призер Сочи-2014 Япаров высказался о Большунове: «Он не женщина, чтобы его любить»

Российский лыжник и тренер Япаров высказался о конфликте Устюгова и Большунова
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский лыжник и тренер Дмитрий Япаров в интервью «СЭ» высказался о конфликте Сергея Устюгова и Александра Большунова.

— Вам нравится, что в лыжах появилась такая суперзвезда — Большунов? Он привлекает внимание, но знаю, что у лыжников о Саше разные мнения. Не все его любят.

— Любить или не любить, так скажем... Он же не женщина, чтобы его любить. Хороший спортсмен, надо гордиться, что у нас такие ребята есть. Можно добавить, что Большунов и Устюгов сейчас вдвоем жару дают. Сейчас Саша Терентьев тоже растет, другие молодые. Дай бог, подтянется и станет хорошим универсалом, не только спринтером. У нас очень сильная сборная.

— Жару дают — получается, столкновение Большунова и Устюгова на благо популярности лыж?

— Да, это тоже, конечно. Но у них уже пошло далеко: один сказал, другой воспринял посерьезнее. Некоторые воспринимают слова в более шуточной манере, другие всерьез. Не настолько все должно восприниматься в штыки. Но как говорится, медведь с лосем встретились в лесу, никто не хочет уступать. Вот и вся суть. Не зря же у них такие прозвища — один лось, другой медведь. В лесу так же будет.

— У вас таких конфликтов за карьеру не случалось?

— Нет, таких историй не было. Я парень скромненький, особо не лезу в разборки. Бывали моменты — поругались, повздорили, потом руки пожали, разошлись — не так, что это продолжается несколько этапов. А тут именно никто не захотел другому уступать.

— Но они же не друзья, чего лукавить.

— У меня лично такое ощущение, что Саня ни с кем особо и не дружит. Он больше абстрагирован, человек сам по себе. Так смотришь: вроде парни все вместе где-нибудь, а Саня постоянно один. Да, он общается со всеми, шуточки бывают, но большую часть времени он один, — рассказал Япаров.

Дмитрий Япаров. «Большунов особо ни с кем не дружит». Призер Сочи-2014 — о конфликте Александра с Устюговым и дубликате медали

Александр Большунов
Дмитрий Япаров
Сергей Устюгов
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