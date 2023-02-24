Илья Семиков: «Большунов непобедим. Результат показывает, что с ним пока не можем бороться»

Российский лыжник Илья Семиков высказался о третьем месте в скиатлоне на 30 км на «Чемпионских высотах».

Гонку выиграл трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

«Большунов пока, видимо, непобедим. Результат показывает, что не можем пока бороться. На коньковой части, когда Саня стал натягивать, никто его не поддержал. Пытались зацепиться, но он продолжал натягивать, и в какой-то момент я не вытерпел. Хотелось попробовать его догнать, желание было, но физически не смогли. Но я доволен результатом. Оказаться в такой компании здорово. Основная гонка на этом турнире у меня 50 км, но и скиатлоны неплохо получаются, поэтому хотелось сегодня быть на подиуме», — приводит «Чемпионат» слова Семикова.

Соревнования проходят с 23 февраля по 5 марта в Малиновке (Архангельская область).