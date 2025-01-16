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Лыжные гонки

Сегодня, 20:12

Коростелев: «Хочу выступать с лучшей версией Большунова»

Алина Савинова
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Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что не воспринимает неудачи трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в нынешнем сезоне как возможность занять его нишу.

«Нет, хотелось бы все-таки выступать с праймовым Большуновым, его лучшей версией. С тем Большуновым, который в прошлом сезоне выиграл все старты в Кубке России. Чтобы не было всяких отмазок, которые сейчас летают в интернете о том, что мои или других ребят победы в этом сезоне ничего не значат, потому что Большунов не в форме. Это не очень прикольно слушать, когда Серега Ардашев выигрывает чемпионат России, а все говорят о том, что Саша болел. Это несерьезно», — приводят «Известия» слова Коростелева.

В начале января Большунов из-за болезни пропустил лыжно-биатлонную Гонку чемпионов в Рязани. В этом сезоне он не одержал ни одной победы в Кубке России.

Источник: Известия
Александр Большунов
Савелий Коростелев
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