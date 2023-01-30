Коростелев: «Нет необходимости наблюдать за Большуновым. У него свой тренировочный план, у меня свой»

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал, чему можно поучиться у норвежца Йоханнеса Клебо.

«Я считаю себя универсалом. А мама и дядя иногда мне что-то подсказывают в плане тактики. Но в основном слежу за другими и стараюсь учиться на чужих ошибках и на чужом опыте. Мне нравится смотреть гонки Йоханнеса Клебо, наблюдать, как он тактически проводит забеги, как перестраивается, мгновенно анализирует ситуацию в гонке. Это как минимум красиво. Это то, чему нужно учиться», — приводит Metaratings.ru слова Коростелева.

Также он рассказал об отсутствии необходимости наблюдать за тренировками Александра Большунова.

«За Александром Большуновым в тренировках особенно не было возможности наблюдать. Да и нет в этом необходимости. Мы лишь пару раз пересекались на сборах. У него свой тренировочный план, у меня свой. Я выполняю свою нагрузку: не больше и не меньше, ровно столько, сколько способен на данный момент осилить и переварить. У Александра, насколько я знаю, большие объемы, которые он может переварить. Здесь все очень индивидуально. Нельзя кого-то слепо копировать», — добавил лыжник.

19-летний Коростелев идет на седьмой позиции в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам, набрав 419 очков. Большунов является лидером (808 очков).