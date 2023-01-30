Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 10:01

Савелий Коростелев: «Меня устраивает, как у нас проходят соревнования, внимание болельщиков, призовые»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал, что думает об организации соревнований в нынешнем сезоне.

«Отношусь к этому максимально нейтрально. Лыжные гонки мой вид спорта, и в биатлон переходить я не хочу. Организационный вопрос, конечно же, меня касается, но я на это повлиять никак не могу. Меня устраивает, как у нас проходят соревнования, какое внимание к нам со стороны болельщиков, призовые, награждение и прочее», — приводит Metaratings.ru слова Коростелева.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев выступил с критикой показа этапов Кубка России по лыжным гонкам.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью «СЭ» заявила: «Хорошо, что трансляция хотя бы вообще была. Те, кто хотел, посмотрел. На сайте федерации все было».

Источник: https://metaratings.ru/news/lyzhnik-korostelyov-menya-ustraivaet-kak-u-nas-prokhodyat-sorevnovaniya-vnimanie-bolelshikov-prizovye-223830/
Савелий Коростелев
0
Читайте также
Президент МОК Бах выступил за возвращение российских спортсменов
«Всегда весело играть такие матчи». Эмоции Овечкина и Кросби после новой серии «Вашингтон» — «Питтсбург»
Министр обороны Украины признал тяжелую военную обстановку на востоке
В США назвали план Зеленского по захвату Крыма безумием
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Покупатели F-35 не могут использовать истребители без разрешения США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Вероника Степанова пропустит этап Кубка России в Красногорске

Коростелев: «Лыжные гонки мой вид спорта, и в биатлон переходить я не хочу»