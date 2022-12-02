Коростелев: «Не люблю громких заявлений в свой адрес. Я по-прежнему ничего не добился»

Сегодня, 18:50
Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал «СЭ» о своем отношении к громким высказываниям в свой адрес. В этом сезоне Коростелев завоевал медали в трех из четырех гонок Кубка России: два золота в спринте и бронзу в гонке с раздельным стартом.
— Тебя сейчас многие хвалят, но ты этого как будто сторонишься.
— Скорее не люблю громких заявлений в свой адрес. Я по-прежнему ничего не добился.
— Уже кое-что есть...
— Нет. Кое-чего добился — это медали чемпионата мира и Олимпиады. Все. Остальное не в счет.
— Много говорят, что сейчас ты мог бы заявить о себе на Кубке мира. Не представлял ли ты себя там?
— Можно много говорить. Лучше доказывать делом. В данной ситуации пока это невозможно. Как только станет возможным, постараюсь доказать.
— Не боишься упустить лучшие годы, выступая только на российских стартах?
— Нет. Если твои лучшие годы в 19-20 лет, то это будет плохая карьера.