Коростелев: «Не люблю громких заявлений в свой адрес. Я по-прежнему ничего не добился»

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал «СЭ» о своем отношении к громким высказываниям в свой адрес. В этом сезоне Коростелев завоевал медали в трех из четырех гонок Кубка России: два золота в спринте и бронзу в гонке с раздельным стартом.

— Тебя сейчас многие хвалят, но ты этого как будто сторонишься.

— Скорее не люблю громких заявлений в свой адрес. Я по-прежнему ничего не добился.

— Уже кое-что есть...

— Нет. Кое-чего добился — это медали чемпионата мира и Олимпиады. Все. Остальное не в счет.

— Много говорят, что сейчас ты мог бы заявить о себе на Кубке мира. Не представлял ли ты себя там?

— Можно много говорить. Лучше доказывать делом. В данной ситуации пока это невозможно. Как только станет возможным, постараюсь доказать.

— Не боишься упустить лучшие годы, выступая только на российских стартах?

— Нет. Если твои лучшие годы в 19-20 лет, то это будет плохая карьера.