Лыжник Якимушкин: «Логично, что интервью Дзюбы смотрят больше, чем наши соревнования»

Российский лыжник, серебряный призер Олимпиады-2022 Иван Якимушкин в интервью «СЭ» сравнил популярность футбола и лыжных гонок.

— Недавно вышло интервью Артема Дзюбы, и его смотрели больше, чем соревнования лыжников. Обидно ли, логично?

— Логично, потому что футбол смотрит не отдельная часть аудитории, а практически все. Вот Леша Червоткин смотрит, например. Мне кажется, среди людей мужского пола легче найти тех, кто смотрит футбол. Это крупный вид спорта, много спонсоров, много затрат на медийность, рекламу. Эти люди мелькают на экранах постоянно, мы с детства знаем имена великих футболистов.

— Но нет ли желания их догнать? Что надо делать сейчас, когда запрос на шоу вырос?

— Лыжный спорт развивается и достаточно быстро относительно того же футбола за последние лет восемь. Сомневаюсь, что лыжные гонки будут когда-нибудь по популярности на одном уровне с футболом, но догнать топовые зимние виды спорта и посражаться с ними мы можем, — выразил уверенность Якимушкин.