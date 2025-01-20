Российского лыжника дисквалифицировали после победы на марафоне в Швейцарии

Российский лыжник Омар Худиев принял участие в любительской категории марафона La Diagonela в Швейцарии, но был дисквалифицирован за использование фтора.

«Как прошла La Diagonela спросите вы? Отвечаю: я выиграл, но меня отправили на последнее место. Увы, у лидера даже по любителям взяли лыжи на пробу фтора. Конечно, лыжи я не обезфтаривал и бежал на фторе», — написал Худиев в своем Telegram-канале.

Худиев стал победителем в своей категории на марафоне La Diagonela в Швейцарии, который прошел 18 января на дистанции 55 километров. Однако вскоре после финиша его дисквалифицировали за использование мазей с запрещенным фтором для подготовки лыж.

Стоит отметить, что Худиев был единственным российским лыжником на этом любительском соревновании. В Европе запрещено использовать фтор при подготовке лыж, в то время как в России такого запрета нет.