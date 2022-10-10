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Допинг

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Вяльбе: «Я человек, который категорически против нарушений антидопинговых правил»

Мария Гусева

10 октября состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в области антидопинга между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР), которую возглавляет Елена Вяльбе.

«Я человек, который категорически против нарушений антидопинговых правил. Спортсмен, по своей сути, — это пример для подрастающего поколения, который должен вдохновлять детей своими достижениями. А допинг — это обман, мошенничество чистой воды. Он наносит невероятный урон репутации спортсмена, подрывая доверие к нему окружающих. Нарушения антидопинговых правил демотивируют юных спортсменов и разочаровывают их в тех героях, которым они когда-то верили», — цитирует пресс-служба РУСАДА Вяльбе.

Участники встречи обсудили план-график антидопинговых образовательных мероприятий на конец 2022 года.

Ранее Вяльбе выступила за разглашение данных об использовании спортсменами терапевтических исключений.

Источник: https://rusada.ru/news/anti-doping/doping-eto-obman-moshennichestvo-chistoy-vody-elena-vyalbe/
Елена Вяльбе
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