Вяльбе: «Я человек, который категорически против нарушений антидопинговых правил»

10 октября состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в области антидопинга между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР), которую возглавляет Елена Вяльбе.

«Я человек, который категорически против нарушений антидопинговых правил. Спортсмен, по своей сути, — это пример для подрастающего поколения, который должен вдохновлять детей своими достижениями. А допинг — это обман, мошенничество чистой воды. Он наносит невероятный урон репутации спортсмена, подрывая доверие к нему окружающих. Нарушения антидопинговых правил демотивируют юных спортсменов и разочаровывают их в тех героях, которым они когда-то верили», — цитирует пресс-служба РУСАДА Вяльбе.

Участники встречи обсудили план-график антидопинговых образовательных мероприятий на конец 2022 года.

Ранее Вяльбе выступила за разглашение данных об использовании спортсменами терапевтических исключений.