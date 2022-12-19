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Сегодня, 10:13

РУСАДА тестировало Шалабоду чаще остальных лыжников в 2022 году

Руслан Минаев
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РУСАДА тестировало чемпионку России в гонке на 50 км Елизавету Шалабоду чаще остальных лыжников в 2022 году — восемь раз, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

По семь раз тестирование проходили Андрей Ларьков и Екатерина Смирнова, по шесть раз — Алена Баранова, Анна Грухвина, Елизавета Пантрина (Бекишева), Ольга Царева, Ольга Якимушкина (Кучерук) и Ольга Жолудева.

Среди победителей Олимпиады 2022 года чаще остальных российских спортсменов тестировали Александра Большунова и Веронику Степанову — по 4 раза. Наталью Непряеву проверяли трижды. Сергея Устюгова — дважды.

Источник: https://tass.ru/sport/16627501
Елизавета Шалабода
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