РУСАДА тестировало Шалабоду чаще остальных лыжников в 2022 году

РУСАДА тестировало чемпионку России в гонке на 50 км Елизавету Шалабоду чаще остальных лыжников в 2022 году — восемь раз, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

По семь раз тестирование проходили Андрей Ларьков и Екатерина Смирнова, по шесть раз — Алена Баранова, Анна Грухвина, Елизавета Пантрина (Бекишева), Ольга Царева, Ольга Якимушкина (Кучерук) и Ольга Жолудева.

Среди победителей Олимпиады 2022 года чаще остальных российских спортсменов тестировали Александра Большунова и Веронику Степанову — по 4 раза. Наталью Непряеву проверяли трижды. Сергея Устюгова — дважды.