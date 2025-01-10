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Лыжные гонки

Сегодня, 05:01

Сахаров выиграл гонку на 15 км классическим стилем на Российско-Китайских играх

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский лыжник Андрей Сахаров выиграл гонку на 15 км классическим стилем на Российско-Китайских зимних молодежных играх в Южно-Сахалинске. 18-летний россиянин преодолел дистанцию за 45 минут 49,7 секунды.

Весь пьедестал заняли российские спортсмены. Вторым стал Платон Исламшин, который уступил победителю 38,9 секунды. Замкнул тройку Арсений Поздеев с отставанием в 1 минуту 34,8 секунды.

Российско-Китайские зимние молодежные игры

Лыжные гонки

Классический стиль, 15 км

Юниоры

1. Андрей Сахаров (Россия) — 45.49,7

2. Платон Исламшин (Россия) - 46.28,6

3. Арсений Поздеев (Россия) — 47.24,5

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