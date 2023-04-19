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Лыжные гонки

Сегодня, 14:54

Сборная Норвегии планирует сократить количество лыжников

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Норвегии по лыжным гонкам намерена сократить количество спортсменов, сообщает VG.

По информации источника, такое решение было принято после прекращения сотрудничества с многолетним спонсором национальной команды. Лыжники были проинформированы об этом на собрании, которое прошло 19 апреля.

Мужская команда, которая на данный момент состоит из 13 лыжников, будет сокращена до 10 спортсменов. В женской команде вместо 11 спортсменок останется 10.

Ранее стало известно, что сборная Норвегии прекратит сотрудничество с компанией Norengros, которая была спонсором Норвежской лыжной ассоциации на протяжении 20 лет. Соглашение заканчивается этой весной и не будет продлеваться.

Источник: VG
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
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