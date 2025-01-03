Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 09:06

Сборная Украины по лыжным гонкам отказалась от «Тур де Ски»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Сборная Украины по лыжным гонкам в полном составе не будет участвовать в «Тур де Ски».
По сообщению Dagbladet, в гонке преследования не принял участие ни один спортсмен из национальной команды. Причины этого решения неизвестны. Организаторы утверждают, что команда официально не заявляла о своем отказе от участия в соревнованиях.

Впервые за шесть Украина могла принять участие в «Тур де Ски». В состав команды вошли пятеро лыжников: двое мужчин и три женщины.

«Тур де Ски» текущего сезона проходит с 28 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.

1
Тур де Ски
Читайте также
Как спортсмены поздравили россиян с Новым годом: Ротенберг, Навка, Щербакова и другие
Око за око: как хищение российских резервов отразится на ЕС
Стало известно о требовании суда к «Яндексу» закрыть доступ к картам и фото НПЗ
Комментатор, которого невозможно забыть. 70 лет со дня рождения Сергея Гимаева
Как футболисты отрывались на Новый год
Эксперт напомнила об индексации пенсии работающим пенсионерам в 2025 году
Сегодня
Вчера
Неделя