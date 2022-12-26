Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Новости
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 21:18

Сергей Крянин: «В пылу соперничества лыжники могут допускать нарушения»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин высказался о конфликте между российскими лыжниками Александром Большуновым и Сергеем Устюговым на Кубке России в Красногорске.

«Это спортивная борьба. Интрига в гонках Кубка России живет до конца. И в пылу соперничества лыжники могут допускать нарушения. Такое регулярно происходило и на Кубке мира. Большунов понес заслуженное наказание, тем более речь не шла о каких-то жестких действиях с его стороны. Судьи вынесли решение согласно правилам. Слава богу, обошлось без поломки лыж и травм. Но я считаю, здорово, что ребята по-настоящему конкурируют друг с другом и жаждут быть первыми», — приводит RT слова Крянина.

Устюгов остался недоволен судейством спринта, считая, что его намеренно подрезали на трассе в финальном забеге, и в знак протеста отказался участвовать в церемонии награждения.

Позже судейская комиссия признала Большунова виновным в конфликте и вынесла ему устное предупреждение.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1091082-kryakin-lyzhniki-naryshenie
Александр Большунов
Сергей Устюгов
0
Читайте также
Россия на ЧМ-2026. Кто сыграет за сборную?
Почему невзлюбили друг друга Большунов и Устюгов? История конфликта
ФСБ раскрыла личности ликвидированных на границе с Брянской областью диверсантов
В США рассказали о мобилизации подростков на Украине из-за больших потерь в ВСУ
В ФРГ усомнились в возвращении на родину большинства украинских беженцев
На Украине сообщили о превращении Киева в город-призрак из-за оттока населения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Крянин о конфликте Большунова и Устюгова: «Здорово, что вокруг их соперничества возник дополнительный ажиотаж»

Призер Олимпиады Петухов считает, что в лыжах может произойти раскол после конфликта Большунова и Устюгова