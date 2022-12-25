Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Новости
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 16:50

Сергей Устюгов не пришел на церемонию награждения на Кубке России из-за недовольства судейством

Иван Шитик
Корреспондент
Сергей Устюгов.
Фото AFP
Telegram Дзен

Российский лыжник Сергей Устюгов не присутствовал на церемонии награждения по итогам спринта классическим стилем на пятом этапе Кубка России, сообщает ТАСС.

Спортсмен остался недоволен судейством финального забега, так что просто не пришел на церемонию награжденияю.

Устюгов считает, что его подрезали в финальном забеге, и в знак протеста против судейства отказался участвовать в церемонии награждения.

Победителем спринта стал Александр Терентьев. Второе место занял Александр Большунов, третье — Глеб Ретивых. Устюгов стал пятым, уступив победителю 5,58 секунды.

Источник: https://tass.ru/sport/16684799
Сергей Устюгов
5
3
Читайте также
«Это чудо». Овечкин теперь уступает только великому рекорду Гретцки
Переход в Азию не станет катастрофой для российского футбола. Но при условии, что будет шанс вернуться
Украинские СМИ объяснили взрывы в Киеве
В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
Японский эксперт назвал самолет Ан-12 шедевральным
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Терентьев выиграл классический спринт на пятом этапе Кубка России, Большунов — второй

Лыжник Устюгов не пожал руку Большунову после этапа Кубка России в Красногорске