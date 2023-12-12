Устюгов сообщил, что пропустит два этапа Кубка России в Кирово-Чепецке

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов заявил, что не выступит на третьем и четвертом этапах Кубка России-2023/24 в Кирово-Чепецке.

«Внимание-внимание, прошу вашего понимания. В Кирово-Чепецк я не поеду», — написал Устюгов в соцсетях.

31-летний Устюгов пропустил первые два этапа Кубка России-2023/24. В конце ноября он заявил, что тренируется в расслабленном режиме, а за победы должны бороться молодые спортсмены.

С 14 по 16 декабря в Кирово-Чепецке пройдет третий этап турнира. В первый день соревнования состоятся спринты. Четвертый этап Кубка России пройдет 19-25 декабря.