0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 13:10

Устюгов: «Если хорошее предложение поступит, то я скажу: «Пока лыжные гонки!»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов ответил на вопрос о продолжении карьеры.

— Вопрос о продолжении карьеры? Давайте вы так сработаете, чтобы мне какое-то хорошее предложение поступило, чтобы я сказал: «Пока лыжные гонки!» И со спокойной душой ушел. Директор Малиновки? Да меня не возьмут сюда! Какой из меня директор? Я же несерьезный человек.

— Какую оценку по пятибальной шкале поставили бы себе?

— Если вы приехали, то это круто. На крупные турниры приезжают 2-3 человека, а тут такая толпа! Почему так произошло? Не знаю.

— Из-за вашего с Большуновым столкновения в Красногорске, Сергей.

— Вам надо треша? Мы на старте сразу боксерские перчатки наденем. Это же лыжные гонки. Кто первый финишировал, тот и победил. Скучно звучит? Почему? На эстафете не понравилось?

5 марта 30-летний Устюгов занял третье место в классическом масс-старте на 50 км на турнире «Чемпионские высоты». Первое место занял Александр Большунов, второе — Алексей Червоткин.

Сборная России по лыжным гонкам
Сергей Устюгов
Обсудить
Читайте также
Дзюба пошел по пути Роналду. Как одним интервью разозлить всех
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
Newsweek сообщил о беспокойстве НАТО из-за подводного флота России
NYP указала на провал стратегии Байдена по поддержке Украины
Шнуров опроверг сообщения о намерении покинуть Россию
Стало известно об улучшении состояния Костомарова
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Устюгов: «Впереди чемпионат России, тоже важный турнир. К нему надо подводиться»

Норвежский журналист заявил, что «русских патриотов» Большунова и Степанову не вернут в мировые лыжи