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Сегодня, 13:20

Устюгов: «Будем отдыхать и готовиться к чемпионату России. Главное, чтобы настроение осталось!»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский лыжник Сергей Устюгов в комментарии «СЭ» поделился эмоциями после выступления на турнире «Чемпионские высоты».

— Будем отдыхать и готовиться к чемпионату России. Главное, чтобы настроение осталось! Всем привет и спасибо, что болеете и переживаете.

— Про 35 километр — ключевой вопрос. Почему решили не менять лыжи?

— У меня лучшая пара была, я в ней бежал. Знал, что вторая пара поедет намного хуже, поэтому не стал менять. В целом гонка понравилось. Состояние такое, не знаю. Вроде бежишь последний пятачок, но не прибавить и не убавить. Раньше такое состояние было у меня на фестивале, когда масс старт бежали классикой 60 километров. Я тоже иду одним темпом и не прибавить, не убавится. Сегодня я тоже понимаю, но не могу ничего поделать. Меня хватило на одни взрыв. Долго держался, но и они не особо шли, я тоже не особо шел. Не знаю, с чем это связано. Для меня первые 50 километров классикой, очень рад!

— Но выглядишь не особо уставшим. Еще бы 50 километров сейчас пробежал спокойно?

— Нет, полтинник бы не пробежал. Десятку? Да не, хорош.

Устюгов занял третье место на классическом масс-старте на 50 км на турнире «Чемпионские высоты», отстав от победителя забега на 21,0 секунду. На первом месте — Александр Большунов с результатом 2 часа 6 минут 11,0 секунды. Второе место занял Алексей Червоткин (+4,3).

Сергей Устюгов
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