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Лыжные гонки

Сегодня, 12:40

Устюгов о шестом месте в коньковой разделке: «Устал, надоело уже. Лениво как-то»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал шестое место в коньковой разделке на турнире «Чемпионские высоты».

— Устал, надоело уже. Лениво как-то. Если на прошлые гонки настраивался, то сегодня встал и подумал, как грустно. Выгорание. Долго готовился. Отбегал неплохо те гонки. Сегодня потерпел. Финишную часть пытался выиграть. Сейчас вот Артем по результатам на пять секунд опередил, проигрывал 11 на подъеме.

— То есть Червоткин виноват?

— Да нет, сам виноват. Не надо было себя жалеть. Все равно с гонками ты периодически начинаешь думать, а зачем почему.

— Гонку на 50 километров побежите?

— Посмотрим, как эстафету пробегу. Не знаю. Пока желание присутствует, даже не на призы, а просто пройти в качестве тренировки. Пока настроение есть, бегаю. Все равно билеты куплены на пятое число.

Коньковую разделку на 15 км на турнире «Чемпионские высоты» выиграл Александр Большунов. Вторым стал Алексей Червоткин, третьим — Иван Якимушкин.

Сборная России по лыжным гонкам
Сергей Устюгов
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