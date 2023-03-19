Устюгов: «После падения кайфа не было, скорость была потеряна»

Российский лыжник Сергей Устюгов подвел итоги мужского скиатлона на 30 км на чемпионате России.

— Вчера вы говорили, что выполнили план. Сейчас его уже перевыполнили?

— Нет. Сейчас все идет почти по плану. Как говорится, аппетит приходит во время еды. Я доволен. Я сегодня вышел получать удовольствие. Не разминался, как раньше перед гонкой, в бешеном темпе, не нервничал, не психовал. Все произошло, как и должно было. Спасибо большое сервису. Лыжи работали отлично. На классической части, я думаю, все обратили внимание, как я выкатывался и как отъезжал. Я доволен.

— Погода — кайф?

— Было в кайф, но после падения кайфа не было. Потому что было тяжело. Вроде быстро подскочил, но скорость была потеряна.

— Вы говорили, что вы благодарны за тренировки Маркуса Крамера. Удалось с ним вчера связаться?

— Вчера мы с ним не связывались. Он мне звонил, но у нас было награждение после гонки. Потом я ему звонил, он не взял. Вечером были массаж, кросс, было не до этого. Еще я вчера на обед не попал. Планирую сегодня попасть на обед, чтобы не быть злым.

— Вас поддерживали родственники?

— Да, они до сих пор на трибуне. Приехали поддержать родственники из ближайших городов.

— На чемпионат России обычно многие спортсмены не приезжают. В предыдущем году вы были не в оптимальной форме. Сейчас форма близка к идеальной. Не было бы счастья, да несчастье помогло в этой ситуации?

— Идет международный сезон, и там маленько сложно. Большие перелеты. Но в этом году я поздно начал сезон. И устраивался во вторую половину сезона. И многие особо недовольны, что я начало сезона пропустил, что готовился к индивидуальным гонкам. Но меня это не расстраивает. Но наоборот радует, что в конце сезона у меня есть желание кататься на лыжах.

— В футболе есть дерби, у вас есть какое-то острое соперничество?

— У нас победитель тот, кто пересекает финишную черту первым. Все — соперники, когда выходят на старт.

— История с Александром Большуновым вас как-то подстегивает?

— Это были нелепые случайности в пылу борьбы. Пытались показать, кто сильнее. Ничего страшного. Кому-то это создает настроение, кого-то травмируют. В этом нет ничего хорошего. Люди весь год тренируются. Одно такое падение может перечеркнуть тренировочные процессы. Там нет ничего хорошего. Нужно всегда быть более осторожным на дистанции. И всегда предупредить, что я во внутреннем радиусе. Обычно, когда обгоняю, кричу «справа» или «слева». Чтобы понимали, что я иду на скорости и могу просто снести.

30-летний лыжник занял второе место в гонке, уступив на 5 секунд Александру Большунову. За 1,5 км до финиша Устюгов не сумел удержаться на ногах при входе в один из поворотов.