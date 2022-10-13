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Лыжные гонки

13 октября, 23:00

Устюгов не верит в то, что россиян вернут на международные соревнования: «Уже полностью смирился с этим»

Иван Торопцев
Корреспондент
Сергей Устюгов.
Фото AFP

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов заявил, что не верит в возвращение российских лыжников на международные соревнования в предстоящем сезоне.

«Уже полностью смирился с этим», — цитирует Sport24 Устюгова.

Также спортсмен рассказал о том, как прошла его летняя предсезонная подготовка.

«Времени зря не терял. Хорошо тренировался, привел тело в порядок и, судя по интервальным работам, нахожусь в неплохой форме. Надо только набирать соревновательный опыт, потому что концовку прошлого сезона я пропустил. Впереди много интересного, жду зимы с нетерпением. Как бы некоторые ни обвиняли меня в лоботрясничестве. Для меня нынешний сезон, наоборот, вызов. Самому интересно, что получится. Цели понятны — медали чемпионата России», — добавил Устюгов.

Лыжников из России отстранили от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжных гонок (FIS) в феврале 2022 года.

Ранее Устюгов рассказал о своем отношении к норвежским и шведским лыжникам, которые готовы бойкотировать соревнования в случае допуска россиян к участию в них.

Источник: https://sport24.ru/news/lyzhi/2022-10-13-ustyugov-o-podgotovke-k-sezonu-khorosho-trenirovalsya-privel-telo-v-poryadok-i-nakhozhus-v-neplokhoy-forme
Сборная России по лыжным гонкам
Сергей Устюгов
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Устюгов: «Для меня не будет проблемы бегать без шведов и норвежцев. Хотят бойкотировать — нам только легче»