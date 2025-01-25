Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 13:29

Терентьева стала победительницей конькового спринта на шестом этапе Кубка России

Алина Савинова
Telegram Дзен

Лыжница Наталья Терентьева выиграла спринт свободным стилем на шестом этапе Кубка России в Ижевске.

В финале 29-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 4 минуты 31,47 секунды.

Второй стала Алена Баранова, которая уступила победительнице гонки 0,5 секунды. Тройку сильнейших замкнула Анастасия Фалеева (+0,6).

Незадолго до финиша упала Дарья Непряева. Она показала последний результат.

Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

6-й этап, Ижевск

Женщины. Спринт, свободный стиль

Финал

1. Наталья Терентьева — 4.31,47

2. Алена Баранова — +0,5

3. Анастасия Фалеева — +0,6

2
Алена Баранова
Анастасия Фалеева
Дарья Непряева
Наталья Терентьева (Непряева)
Читайте также
Мексика отказалась принять самолет с депортированными мигрантами из США
Поздравления с Татьяниным днем: красивые открытки, прикольные картинки
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
На СВО погиб вратарь гандбольной команды Кожевников
Что говорят об Овечкине после его 875-й шайбы в НХЛ
Новый формат Лиги чемпионов — великое решение УЕФА. Стало гораздо круче
Популярное видео
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя