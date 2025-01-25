Терентьева стала победительницей конькового спринта на шестом этапе Кубка России

Сегодня, 13:29
Лыжница Наталья Терентьева выиграла спринт свободным стилем на шестом этапе Кубка России в Ижевске.
В финале 29-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 4 минуты 31,47 секунды.
Второй стала Алена Баранова, которая уступила победительнице гонки 0,5 секунды. Тройку сильнейших замкнула Анастасия Фалеева (+0,6).
Незадолго до финиша упала Дарья Непряева. Она показала последний результат.
Кубок России по лыжным гонкам-2024/25
6-й этап, Ижевск
Женщины. Спринт, свободный стиль
Финал
1. Наталья Терентьева — 4.31,47
2. Алена Баранова — +0,5
3. Анастасия Фалеева — +0,6