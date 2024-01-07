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Сегодня, 07:23

Шведский лыжник Хальварссон заявил, что «Тур де Ски» становится скучным без россиян

Игнат Заздравин
Корреспондент
Калле Хальварссон.
Фото AFP
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Шведский лыжник Калле Хальварссон раскритиковал формат и организацию «Тур де Ски».

34-летний спортсмен заявил, что многодневка стала скучной, упомянув отсутствие на ней российских лыжников.

«Турнир становится все скучнее и скучнее. У него нет будущего. Для меня это очень скучно, как и для многих других. Совершенно особенный тур. Здесь нет россиян и многих других лучших спортсменов», — приводит слова Хальварссона SVT.

Многодневка «Тур де Ски» в рамках Кубка мира-2023/24 проходит в Италии и Швейцарии с 30 декабря по 7 января.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от турниров Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) в марте 2022 года. В октябре прошлого года FIS продлила отстранение до дальнейшего уведомления.

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