Шведский лыжник не исключил бойкот Кубка мира в случае допуска россиян

Шведский лыжник Вильям Поромаа не исключил бойкот Кубка мира в случае допуска россиян.

Ранее генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Мишель Вион заявил, что организация рассматривает возможность допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Позже член правления организации от Финляндии Мартти Ууситало заявил, что слова Виона неверно истолковали.

«Если это случится, при том что все другие организации выступили против, то это будет очень неприятно и плохо, — приводит слова Поромаа Expressen. — Возможен ли в таком случае бойкот Кубка мира? Если будет так, что другие виды спорта, помимо нас, исключат их, то да, это будет возможно».

В конце февраля FIS отстранила спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.