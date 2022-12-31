Швейцарка Фендрих выиграла женский спринт свободным стилем на «Тур де Ски»

Сегодня, 17:26
31 декабря в Швейцарии стартовала лыжная многодневка «Тур де Ски». Женщины соревновались в гонке свободным стилем.
Победу одержала представительница Швейцарии Надин Фендрих.
Второй к финишу пришла Майя Дальквист из Швеции, тертью строчку заняла Лотта Венг из Норвегии.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Валь-Мюстаир, Швейцария
Женщины
Спринт, свободный стиль
Финал
1. Надин Фендрих (Швейцария) — 3.23,56
2. Майя Далквист (Швеция) — отставание 0,47 секунды
3. Лотта Венг (Норвегия) — 0,62
4. Тириль Венг (Норвегия) — 2,35
5. Фрида Карлссон (Швеция) — 3,39
6. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) — 7,95