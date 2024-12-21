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Лыжные гонки

Сегодня, 21:25

Сметанину выписали из реанимации, ее состояние улучшается

Владислав Маслов
Корреспондент
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Советская лыжница, 4-кратная олимпийская чемпионка Раиса Сметанина переведена из реанимации в отделение интенсивной терапии.

По информации matchtv.ru, состояние бывшей спортсменки после перенесенного инсульта становится лучше, но по-прежнему оценивается как тяжелое.

Ранее стало известно, что Сметанину перевезли из больницы в Республике Коми в петербургский НМИЦ имени В. А. Алмазова .

14 декабря СМИ сообщили, что 72-летняя лыжница была госпитализирована после инсульта. Из-за него у женщины парализовало часть тела.

Сметанина — первая в истории спортсменка, которая выиграла 10 медалей на зимних Олимпиадах.

Раиса Сметанина. Легендарная лыжница Раиса Сметанина попала в реанимацию. У нее был инсульт

Источник: Matchtv.ru
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Раиса Сметанина
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