Сметанину выписали из реанимации, ее состояние улучшается

Советская лыжница, 4-кратная олимпийская чемпионка Раиса Сметанина переведена из реанимации в отделение интенсивной терапии.

По информации matchtv.ru, состояние бывшей спортсменки после перенесенного инсульта становится лучше, но по-прежнему оценивается как тяжелое.

Ранее стало известно, что Сметанину перевезли из больницы в Республике Коми в петербургский НМИЦ имени В. А. Алмазова .

14 декабря СМИ сообщили, что 72-летняя лыжница была госпитализирована после инсульта. Из-за него у женщины парализовало часть тела.

Сметанина — первая в истории спортсменка, которая выиграла 10 медалей на зимних Олимпиадах.